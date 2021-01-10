Сборная Болгарии в полном составе отправлена на карантин после тестов на коронавирус

Пресс-служба Международного союза биатлонистов (IBU) сообщила о наличии положительных тестов на коронавирус в составе сборной Болгарии.



«IBU провёл дополнительные ПЦР-тесты, по результатам которых шесть членов сборной Болгарии и по одному представителю команды Чехии и Японии оказались заражены коронавирусом.



Заражённые члены сборных Японии и Чехии и люди, тесно контактировавшие с ними, были немедленно изолированы. Что касается сборной Болгарии, то она была помещена на карантин в полном составе», — говорится в сообщении IBU, опубликованном в официальном «твиттере» организации.



Сообщается, что среди заражённых в командах Болгарии и Чехии есть и спортсмены.

Напомним, в тренерском штабе сборной Болгарии работают два представителя России — Виталий Норицын и Александр Касперович.