Сборная Болгарии в полном составе отправлена на карантин после тестов на коронавирус

Пресс-служба Международного союза биатлонистов (IBU) сообщила о наличии положительных тестов на коронавирус в составе сборной Болгарии.
«IBU провёл дополнительные ПЦР-тесты, по результатам которых шесть членов сборной Болгарии и по одному представителю команды Чехии и Японии оказались заражены коронавирусом.
Заражённые члены сборных Японии и Чехии и люди, тесно контактировавшие с ними, были немедленно изолированы. Что касается сборной Болгарии, то она была помещена на карантин в полном составе», — говорится в сообщении IBU, опубликованном в официальном «твиттере» организации.
Сообщается, что среди заражённых в командах Болгарии и Чехии есть и спортсмены.
Напомним, в тренерском штабе сборной Болгарии работают два представителя России — Виталий Норицын и Александр Касперович.
- 10 января 2021
-
14:26
-
14:00
-
13:37
-
13:29
-
13:28
-
12:25
-
11:30
-
00:43
- 9 января 2021
-
22:45
-
21:37
-
20:41
-
20:29
-
19:45
-
19:37
-
19:28
-
19:11
-
18:53
-
17:54
-
17:45
-
17:43
-
17:25
-
16:58
-
16:09
-
16:01
-
15:27
-
15:20
-
15:13
-
14:42
-
11:21
-
11:00
-
00:51
- 8 января 2021
-
20:32
-
20:14
-
20:04
-
19:15