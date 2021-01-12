Расписание 6-го этапа Кубка мира по биатлону сезона-2020/2021 в Оберхофе
С 13 по 17 января в Оберхофе (Германия) пройдёт шестой этап Кубка мира по биатлону. «Чемпионат» предлагает вашему вниманию расписание соревнований.
Биатлон. Кубок мира. Шестой этап. Оберхоф, Германия
Расписание соревнований
13 января
16:30 мск — спринт, мужчины.
14 января
16:30 — спринт, женщины.
15 января
16:30 — эстафета, мужчины.
16 января
16:45 — эстафета, женщины.
17 января
14:30 — масс-старт, мужчины
17:00 — масс-старт, женщины.
В общем зачёте Кубка мира у мужчин лидирует действующий обладатель «Большого хрустального глобуса» — норвежец Йоханнес Бё. Лучший из россиян, Александр Логинов, занимает 17-е место.
В общем зачёте у женщин лидирует норвежская биатлонистка Марте Рёйселанд. Россиянка Светлана Миронова идёт 25-й.
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