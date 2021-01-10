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Российские биатлонисты выиграли смешанную эстафету на этапе Кубка мира в Оберхофе

Российские биатлонисты выиграли смешанную эстафету на этапе Кубка мира в Оберхофе
Биатлон / Кубок мира 0
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Сборная России в составе Ульяны Кайшевой, Светланы Мироновой, Александра Логинова и Эдуарда Латыпова стала победителем смешанной эстафеты на пятом этапе Кубка мира в Оберхофе. Второе место заняла команда Норвегии, третье — французские биатлонисты.

Таким образом, российская команда прервала безмедальную серию на Кубке мира, которая насчитывала 43 гонки.

Биатлон. Кубок мира. Пятый этап. Оберхоф, Германия.
Смешанная эстафета, 4х6 км

1. Россия (Ульяна Кайшева, Светлана Миронова, Александр Логинов, Эдуард Латыпов) — 1:08.21,7 (0 штрафных кругов + 7 дополнительных патронов)
2. Норвегия (Ингрид Ландмарк Тандреволд, Марте Рёйселанд, Йоханнес Дале, Стурла Холм Легрейд) – отставание +0,7 (0+7).
3. Франция (Анаис Шевалье, Жюстин Бреза, Фабьен Клод, Кентен Фийон Майе) – +12,1 (0+6).

Биатлон. Кубок мира-2020/21. Этап 5, Оберхоф, Германия
Смешанная 2 x 6 + 2 x 7.5 км Эстафета
10 января 2021, воскресенье. 13:30 МСК
Окончено
1
Россия
1:08:21.7
2
Норвегия
+0.7
3
Франция
+12.1
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