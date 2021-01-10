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Сборная России прервала безмедальную серию на этапах Кубка мира, которая длилась 43 гонки

Сборная России прервала безмедальную серию на этапах Кубка мира, которая длилась 43 гонки
Биатлон / Кубок мира 0
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Впервые за 43 гонки российские биатлонисты сумели завоевать медали на этапах Кубка мира. Сегодня, 10 января, Ульяна Кайшева, Светлана Миронова, Александр Логинов и Эдуард Латыпов выиграли смешанную эстафету в Оберхофе.

Биатлон. Кубок мира. Пятый этап. Оберхоф, Германия.
Смешанная эстафета, 4х6 км

1. Россия (Ульяна Кайшева, Светлана Миронова, Александр Логинов, Эдуард Латыпов) — 1:08.21,7 (0 штрафных кругов + 7 дополнительных патронов)
2. Норвегия (Ингрид Ландмарк Тандреволд, Марте Рёйселанд, Йоханнес Дале, Стурла Холм Легрейд) – отставание +0,7 (0+7).
3. Франция (Анаис Шевалье, Жюстин Бреза, Фабьен Клод, Кентен Фийон Майе) – +12,1 (0+6).

Ранее спортивный комментатор Дмитрий Губерниев пообещал съесть собственный ботинок, если серия неудач биатлонистов достигнет 50 гонок.

Российские биатлонисты выиграли смешанную эстафету на этапе Кубка мира в Оберхофе
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