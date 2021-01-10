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Сборная России прервала безмедальную серию на этапах Кубка мира, которая длилась 43 гонки

Впервые за 43 гонки российские биатлонисты сумели завоевать медали на этапах Кубка мира. Сегодня, 10 января, Ульяна Кайшева, Светлана Миронова, Александр Логинов и Эдуард Латыпов выиграли смешанную эстафету в Оберхофе.



Биатлон. Кубок мира. Пятый этап. Оберхоф, Германия.

Смешанная эстафета, 4х6 км



1. Россия (Ульяна Кайшева, Светлана Миронова, Александр Логинов, Эдуард Латыпов) — 1:08.21,7 (0 штрафных кругов + 7 дополнительных патронов)

2. Норвегия (Ингрид Ландмарк Тандреволд, Марте Рёйселанд, Йоханнес Дале, Стурла Холм Легрейд) – отставание +0,7 (0+7).

3. Франция (Анаис Шевалье, Жюстин Бреза, Фабьен Клод, Кентен Фийон Майе) – +12,1 (0+6).



Ранее спортивный комментатор Дмитрий Губерниев пообещал съесть собственный ботинок, если серия неудач биатлонистов достигнет 50 гонок.