Чепиков — о победе России в смешанной эстафете: надеюсь, это только начало

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Сергей Чепиков прокомментировал победу сборной России по биатлону в смешанной эстафете на пятом этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия).
«Долгожданная медаль, тем более золото. Даже не верилось в это. Рада вся биатлонная общественность. Всех поздравляю, надеюсь, это только начало. Верю, что удача в последующих гонках будет нам благоволить. Видно, что та же Миронова набирает. Были плодотворные сборы на Красной Поляне. Здорово, что победили», — сказал Чепиков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Золотую медаль российской команде принесли Ульяна Кайшева, Светлана Миронова, Александр Логинов и Эдуард Латыпов.
Напомним, безмедальная серия сборной России, которая длилась до сегодняшнего дня, составляла 43 гонки.
- 10 января 2021
-
16:02
-
15:51
-
15:34
-
15:25
-
15:15
-
15:14
-
15:09
-
15:03
-
14:54
-
14:40
-
14:26
-
14:00
-
13:37
-
13:29
-
13:28
-
12:25
-
11:30
-
00:43
- 9 января 2021
-
22:45
-
21:37
-
20:41
-
20:29
-
19:45
-
19:37
-
19:28
-
19:11
-
18:53
-
17:54
-
17:45
-
17:43
-
17:25
-
16:58
-
16:09
-
16:01
-
15:27