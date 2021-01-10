Чепиков — о победе России в смешанной эстафете: надеюсь, это только начало

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Сергей Чепиков прокомментировал победу сборной России по биатлону в смешанной эстафете на пятом этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия).



«Долгожданная медаль, тем более золото. Даже не верилось в это. Рада вся биатлонная общественность. Всех поздравляю, надеюсь, это только начало. Верю, что удача в последующих гонках будет нам благоволить. Видно, что та же Миронова набирает. Были плодотворные сборы на Красной Поляне. Здорово, что победили», — сказал Чепиков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Золотую медаль российской команде принесли Ульяна Кайшева, Светлана Миронова, Александр Логинов и Эдуард Латыпов.

Напомним, безмедальная серия сборной России, которая длилась до сегодняшнего дня, составляла 43 гонки.