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«Ещё не могу понять». Латыпов поделился эмоциями после триумфа в смешанной эстафете

«Ещё не могу понять». Латыпов поделился эмоциями после триумфа в смешанной эстафете
Биатлон / Кубок мира 0
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Российский биатлонист Эдуард Латыпов прокомментировал победу в смешанной эстафете на этапе Кубка мира в Оберхофе. 26-летний спортсмен был выставлен тренерским штабом на заключительный этап гонки. Уйдя на дистанцию с последней стрельбы третьим, он сумел опередить на финишном отрезке французского и норвежского соперников.

«Эмоции очень бурные. Ещё не могу понять. Очень рад за команду, за страну, что мы сегодня добились золота. Команда была супер, молодцы. Всем спасибо, кто нам помогал добиться этого успеха», — сказал Латыпов в интервью после гонки.

Помимо Латыпова золотую медаль эстафеты российской команде принесли Ульяна Кайшева, Светлана Миронова и Александр Логинов.

Напомним, безмедальная серия сборной России, которая длилась до сегодняшнего дня, составляла 43 гонки.

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