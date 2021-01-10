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Лебедев: не хотелось бы думать, что нам тяжело выигрывать без допинга, но мысли навевают

Лебедев: не хотелось бы думать, что нам тяжело выигрывать без допинга, но мысли навевают
Биатлон / Кубок мира 0
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Депутат Государственной думы РФ Игорь Лебедев сдержанно прокомментировал победу сборной России в смешанной эстафете на этапе Кубка мира в Оберхофе.

«Тот факт, что мы радуемся первой победе за 43 гонки, ужасно описывает наш биатлон. Вид спорта, в котором у нас всегда всё было хорошо, давно нас не радует. Как господин Прохоров пришёл, так почти ничего и не выигрываем, несмотря даже на то, что Прохоров уже ушёл.

Видимо, все эти допинговые скандалы влияют. Конечно, не хотелось бы думать, что нам без допинга тяжело выигрывать, хотя мысли навевают… Но будем надеяться, что эта медаль послужит толчком», — сказал Лебедев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Напомним, сегодняшней победой сборная России прервала безмедальную серию на этапах Кубка мира, которая продлилась 43 гонки.

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