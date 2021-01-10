Видео: церемония награждения сборной России, выигравшей смешанную эстафету на этапе КМ

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Сборная России в составе Ульяны Кайшевой, Светланы Мироновой, Александра Логинова и Эдуарда Латыпова стала победителем смешанной эстафеты на пятом этапе Кубка мира в Оберхофе. Второе место заняла команда Норвегии, третье — французские биатлонисты.

Видео доступно на официальной странице IBU в "Твиттере". Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».

Таким образом, российская команда прервала безмедальную серию на Кубке мира, которая насчитывала 43 гонки.

Биатлон. Кубок мира. Пятый этап. Оберхоф, Германия.

Смешанная эстафета, 4х6 км

1. Россия (Ульяна Кайшева, Светлана Миронова, Александр Логинов, Эдуард Латыпов) — 1:08.21,7 (0 штрафных кругов + 7 дополнительных патронов)

2. Норвегия (Ингрид Ландмарк Тандреволд, Марте Рёйселанд, Йоханнес Дале, Стурла Холм Легрейд) – отставание +0,7 (0+7).

3. Франция (Анаис Шевалье, Жюстин Бреза, Фабьен Клод, Кентен Фийон Майе) – +12,1 (0+6)