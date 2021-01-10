Драматичный финиш смешанной эстафеты Оберхофа, в котором Россия одержала победу. Видео

Сегодня, 10 января, сборная России по биатлону стала победителем смешанной эстафеты на этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия). Команда в составе Ульяны Кайшевой, Светланы Мироновой, Александра Логинова и Эдуарда Латыпова опередила сборные Норвегии и Франции, ставшие вторыми и третьими соответственно.



Вашему вниманию — финишная разборка Латыпова со Стурлой Холм Легрейдом и Кентеном Фийоном Майе.

Видео доступно в официальном «твиттере» IBU. Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».

Биатлон. Кубок мира. Пятый этап. Оберхоф, Германия.

Смешанная эстафета, 4х6 км

1. Россия (Ульяна Кайшева, Светлана Миронова, Александр Логинов, Эдуард Латыпов) — 1:08.21,7 (0 штрафных кругов + 7 дополнительных патронов)

2. Норвегия (Ингрид Ландмарк Тандреволд, Марте Рёйселанд, Йоханнес Дале, Стурла Холм Легрейд) – отставание +0,7 (0+7).

3. Франция (Анаис Шевалье, Жюстин Бреза, Фабьен Клод, Кентен Фийон Майе) – +12,1 (0+6)

Напомним, сегодняшней победой сборная России прервала безмедальную серию на этапах Кубка мира, которая продлилась 43 гонки.