Каминский: виноват перед Логиновым, что огласил информацию о смерти его отца

Старший тренер сборной России Юрий Каминский прокомментировал победу сборной России в смешанной эстафете Оберхофа на фоне смерти отца лидера национальной команды Александра Логинова.



«О том, как Логинов смог собраться после трагедии в семье, надо спрашивать у него. Я огласил эту информацию и виноват перед Сашей. Он не хотел этого делать. Но мне показалось, что лучше сбросить с него эту ношу. Может быть, он даже на меня обиделся», — сказал Каминский в эфире «Матч ТВ».



Напомним, Логинов не стал сниматься с гонки, а лишь попросил поменять его этапами с Эдуардом Латыповым, чей финишный рывок и помог сборной завоевать золотые медали.



Сегодняшней победой сборная России прервала безмедальную серию на этапах Кубка мира, которая продлилась 43 гонки.

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