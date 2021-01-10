Латыпов: слава богу, всё получилось, слёзы наворачиваются на глаза

Российский биатлонист Эдуард Латыпов поделился эмоциями после победы в смешанной эстафете на этапе Кубка мира в Оберхофе. 26-летний спортсмен был выставлен тренерским штабом на заключительный этап гонки. Уйдя на дистанцию с последней стрельбы третьим, он сумел опередить на финишном отрезке французского и норвежского соперников.



«Слава богу, всё получилось. Рад, что мы за столь долгое время смогли завоевать золото. У меня сейчас слёзы наворачиваются. Очень рад и благодарен команде. Сегодня был очень хороший день.



Что было в голове на последней стрельбе? Делал свою работу. Были, конечно, мысли, но всё откинул. Главным было — доработать. Быстро отстрелял доп и пошёл в борьбу. Чувствовал силы, что смогу сделать. Так и получилось — догнали француза, а затем пошли финишные разборки.



Чувствовал в себе силы на финише. У меня лыжи чуть лучше ехали, чем у норвежца. Знал, что на равнине у меня будет преимущество, и тренеры тоже всё подсказывали по тактике. Оставалось просто это сделать. Слава богу, получилось.



Всегда стараюсь показать максимум. Не всё складывается так, как хочу, но выкладываюсь на каждой гонке, борюсь всегда за победу», — сказал Латыпов в эфире «Матч ТВ».



Напомним, безмедальная серия сборной России, которая длилась до сегодняшнего дня, составила 43 гонки.

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