Победа в смешанной эстафете Кубка мира стала для России первой с 2012 года

На пятом этапе Кубка мира сезона-2020/2021 сборная России в составе Ульяны Кайшевой, Светланы Мироновой, Александра Логинова и Эдуарда Латыпова стала победителем смешанной эстафеты. Золотая медаль в этом виде гонок стала у России первой за более чем восемь лет.



Последнее золото смешанных эстафет российская сборная добывала на первом этапе Кубка мира сезона-2012/2013, который проходил в Эстерсунде (Швеция) — тогда успех праздновала команда в составе Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной, Алексея Волкова и Евгения Устюгова.



Примечательно, что Волков, побеждавший в 2012 году, в этом сезоне входит в тренерский штаб женской сборной России, а на этапе в Оберхофе и вовсе заменяет заражённого коронавирусом Валерия Польховского на посту главного тренера сборной России.



Напомним, безмедальная серия сборной России, которая длилась до сегодняшнего дня, составила 43 гонки.