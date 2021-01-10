Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Биатлон / Новости /

Победа в смешанной эстафете Кубка мира стала для России первой с 2012 года

Победа в смешанной эстафете Кубка мира стала для России первой с 2012 года
Биатлон / Кубок мира 0
Аудио-версия:

На пятом этапе Кубка мира сезона-2020/2021 сборная России в составе Ульяны Кайшевой, Светланы Мироновой, Александра Логинова и Эдуарда Латыпова стала победителем смешанной эстафеты. Золотая медаль в этом виде гонок стала у России первой за более чем восемь лет.

Последнее золото смешанных эстафет российская сборная добывала на первом этапе Кубка мира сезона-2012/2013, который проходил в Эстерсунде (Швеция) — тогда успех праздновала команда в составе Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной, Алексея Волкова и Евгения Устюгова.

Примечательно, что Волков, побеждавший в 2012 году, в этом сезоне входит в тренерский штаб женской сборной России, а на этапе в Оберхофе и вовсе заменяет заражённого коронавирусом Валерия Польховского на посту главного тренера сборной России.

Напомним, безмедальная серия сборной России, которая длилась до сегодняшнего дня, составила 43 гонки.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021