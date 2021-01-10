Франция выиграла супермикст на этапе КМ в Оберхофе, Россия – 9-я

В Оберхофе (Германия) завершился супермикст. Победителем стала сборная Франции. Второй результат показала сборная Швеция. Команда Норвегии заняла третье место.



Россию в гонке представляли Евгения Павлова и Матвей Елисеев. Они стали лишь девятыми.



Биатлон. Кубок мира. Пятый этап. Оберхоф, Германия.

Супермикст, 4х6 км



1. Франция (Жулия Симон – Эмильен Жаклен)

2. Швеция (Ханна Оберг – Себастьян Самуэльссон)

3. Норвегия (Тириль Экхофф – Йоханнес Бё)

4. Германия (Янина Хеттих – Эрик Лессер)

5. Беларусь (Анна Сола – Никита Лобастов)

6. Канада (Эмма Лундер – Кристиан Гоу)

9. Россия (Евгения Павлова и Матвей Елисеев).