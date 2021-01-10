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Франция выиграла супермикст на этапе КМ в Оберхофе, Россия – 9-я

Франция выиграла супермикст на этапе КМ в Оберхофе, Россия – 9-я
Биатлон / Кубок мира 0

В Оберхофе (Германия) завершился супермикст. Победителем стала сборная Франции. Второй результат показала сборная Швеция. Команда Норвегии заняла третье место.

Россию в гонке представляли Евгения Павлова и Матвей Елисеев. Они стали лишь девятыми.

Биатлон. Кубок мира. Пятый этап. Оберхоф, Германия.
Супермикст, 4х6 км

1. Франция (Жулия Симон – Эмильен Жаклен)
2. Швеция (Ханна Оберг – Себастьян Самуэльссон)
3. Норвегия (Тириль Экхофф – Йоханнес Бё)
4. Германия (Янина Хеттих – Эрик Лессер)
5. Беларусь (Анна Сола – Никита Лобастов)
6. Канада (Эмма Лундер – Кристиан Гоу)
9. Россия (Евгения Павлова и Матвей Елисеев).

Биатлон. Кубок мира-2020/21. Этап 5, Оберхоф, Германия
Супермикст 2 x 6 + 2 x 7.5 км Эстафета
10 января 2021, воскресенье. 16:40 МСК
Окончено
1
Франция
39:04.8
2
Швеция
+38.7
3
Норвегия
+43.9
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