Франция выиграла супермикст на этапе КМ в Оберхофе, Россия – 9-я
В Оберхофе (Германия) завершился супермикст. Победителем стала сборная Франции. Второй результат показала сборная Швеция. Команда Норвегии заняла третье место.
Россию в гонке представляли Евгения Павлова и Матвей Елисеев. Они стали лишь девятыми.
Биатлон. Кубок мира. Пятый этап. Оберхоф, Германия.
Супермикст, 4х6 км
1. Франция (Жулия Симон – Эмильен Жаклен)
2. Швеция (Ханна Оберг – Себастьян Самуэльссон)
3. Норвегия (Тириль Экхофф – Йоханнес Бё)
4. Германия (Янина Хеттих – Эрик Лессер)
5. Беларусь (Анна Сола – Никита Лобастов)
6. Канада (Эмма Лундер – Кристиан Гоу)
9. Россия (Евгения Павлова и Матвей Елисеев).
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