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Свен Фишер отреагировал на победу сборной России по биатлону в смешанной эстафете

Свен Фишер отреагировал на победу сборной России по биатлону в смешанной эстафете
Биатлон / Кубок мира 0

Четырёхкратный олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира немецкий биатлонист Свен Фишер прокомментировал успех сборной России в смешанной эстафете на пятом этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия).

Российская команда в составе Ульяны Кайшевой, Светланы Мироновой, Александра Логинова и Эдуарда Латыпова одержала первую победу в сезоне-2020/2021, прервав рекордную безмедальную серию в гонках Кубка мира.

«Победа сборной России сегодня — это отлично. Первая победа вашей команды в Кубке мира. Поздравляю. Для меня это не сюрприз, потому в „Рождественкой гонке“ в Рупольдинге у вас уже была победа. Российская команда очень хороша в стрельбе. И сегодня вы выступили отлично», — сказал Фишер в эфире «Матч ТВ».

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