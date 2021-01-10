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«Просто ужас». После супермикста Экхофф в отчаянии швырнула бутылку

«Просто ужас». После супермикста Экхофф в отчаянии швырнула бутылку
Биатлон / Кубок мира 0
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Норвежская биатлонистка Тириль Экхофф не сдержала эмоций после окончания супермикста на пятом этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия). Напомним, норвежке пришлось бежать три штрафных круга, сборная Норвегии после этого откатилась на шестое место.

Фото: https://www.nrk.no/sport/eckhoff-kastet-drikkeflaska-i-frustrasjon-etter-stafettsprekk-1.15321346

«Я очень разочарована своим выступлением. Йоханнес проделал большую работу, а я рискнула и промахнулась. Просто ужас», — приводит слова Экхофф NRK.

Напомним, победителем супермикста стала сборная Франции. Второй результат показала сборная Швеция. Сборная Норвегии пришла к финишу третьей. Россию в гонке представляли Евгения Павлова и Матвей Елисеев. Они стали лишь девятыми.

Биатлон. Кубок мира. Пятый этап. Оберхоф, Германия.
Супермикст, 4х6 км

1. Франция (Жулия Симон – Эмильен Жаклен)
2. Швеция (Ханна Оберг – Себастьян Самуэльссон)
3. Норвегия (Тириль Экхофф – Йоханнес Бё)
4. Германия (Янина Хеттих – Эрик Лессер)
5. Беларусь (Анна Сола – Никита Лобастов)
6. Канада (Эмма Лундер – Кристиан Гоу)
9. Россия (Евгения Павлова и Матвей Елисеев).

Франция выиграла супермикст на этапе КМ в Оберхофе, Россия – 9-я
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