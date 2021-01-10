Миронова — о победе в смешанной эстафете на КМ: мы подтвердили, что являемся командой

Российская биатлонистка Светлана Миронова прокомментировала выступление в смешанной эстафете на пятом этапе Кубка мира в Оберхофе. Напомним, сборная России в составе Ульяны Кайшевой, Светланы Мироновой, Александра Логинова и Эдуарда Латыпова стала победителем гонки.



«Счастлива, что мы сделали это командой. Мы подтвердили, что являемся командой. Поздравляю всех ребят и говорю им спасибо.

Первые круги шла в своём темпе. Поэтому сохранились силы на последний круг. Когда мы с немкой уходили вместе, я думала, что она кинется в гонку и начнёт догонять француженку. Но она этого не сделала, пошла в медленном темпе. Я встала за ней, начала на неё натыкаться. Тогда в подъём вышла левее и уже начала догонять француженку», — сказала Миронова в эфире «Матч ТВ».