Сенсационная победа сборной России в смешанной эстафете на этапе Кубка мира в Оберхофе

Сборная России по биатлону одержала первую победу в сезоне-2020/2021. Россияне Ульяна Кайшева, Светлана Миронова, Александр Логинов и Эдуард Латыпов выиграли смешанную эстафету на пятом этап Кубка мира в Оберхофе (Германия).

На первом этапе Кайшева не подвела: воспользовалась тремя дополнительными патронами и уверенно прошла заключительный круг, отстав от лидера всего на 30 секунд. Второй этап Мироновой оказался просто идеальным. Светлана не торопилась перед стрельбищем, отправляла патроны точно в цель, а уйдя со «стойки» третьей, к передаче эстафеты подошла первой, выиграв у Жюстин Бреза и Денизе Херрман 10 секунд! Логинов уверенно прошёл свой этап, сохранив лидерство. Латыпов на равных соперничал с такими звёздами, как Кентен Фийон Майе и Стурла Холм Легрейд. Эдуард зацепился за норвежцем, вместе они догнали и обошли француза, а на финише Латыпов опередил и самого Легрейда.

Сборная России прервала безмедальную серию в гонках Кубка мира на цифре 43.

Видео можно посмотреть на канале IBU TV в YouTube. Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».