Сенсационная победа сборной России в смешанной эстафете на этапе Кубка мира в Оберхофе

Сборная России по биатлону одержала первую победу в сезоне-2020/2021. Россияне Ульяна Кайшева, Светлана Миронова, Александр Логинов и Эдуард Латыпов выиграли смешанную эстафету на пятом этап Кубка мира в Оберхофе (Германия).
На первом этапе Кайшева не подвела: воспользовалась тремя дополнительными патронами и уверенно прошла заключительный круг, отстав от лидера всего на 30 секунд. Второй этап Мироновой оказался просто идеальным. Светлана не торопилась перед стрельбищем, отправляла патроны точно в цель, а уйдя со «стойки» третьей, к передаче эстафеты подошла первой, выиграв у Жюстин Бреза и Денизе Херрман 10 секунд! Логинов уверенно прошёл свой этап, сохранив лидерство. Латыпов на равных соперничал с такими звёздами, как Кентен Фийон Майе и Стурла Холм Легрейд. Эдуард зацепился за норвежцем, вместе они догнали и обошли француза, а на финише Латыпов опередил и самого Легрейда.
Сборная России прервала безмедальную серию в гонках Кубка мира на цифре 43.
Видео можно посмотреть на канале IBU TV в YouTube. Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».
- 10 января 2021
-
20:32
-
18:06
-
17:43
-
17:42
-
17:24
-
17:17
-
17:12
-
16:52
-
16:43
-
16:35
-
16:35
-
16:02
-
15:51
-
15:34
-
15:25
-
15:15
-
15:14
-
15:09
-
15:03
-
14:54
-
14:40
-
14:26
-
14:00
-
13:37
-
13:29
-
13:28
-
12:25
-
11:30
-
00:43
- 9 января 2021
-
22:45
-
21:37
-
20:41
-
20:29
-
19:45
-
19:37