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Сборные России сохранили позиции в Кубке наций после эстафет на этапе КМ в Оберхофе

Сборные России сохранили позиции в Кубке наций после эстафет на этапе КМ в Оберхофе
Биатлон / Кубок мира 0
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Мужская и женская сборные России сохранили пятые места в Кубке наций после эстафетных гонок на пятом этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия).

Напомним, Ульяна Кайшева, Светлана Миронова, Александр Логинов и Эдуард Латыпов выиграли смешанную эстафету, прервав безмедальную серию сборной России из 43 гонок. Евгения Павлова и Матвей Елисеев стали девятыми в сингл-миксте.

Кубок наций. После десяти гонок
Мужчины

1. Норвегия – 3870.
2. Швеция – 3378.
3. Франция – 3350.
4. Германия – 3309.
5. Россия – 3115.
6. Австрия – 2876.

Женщины

1. Швеция – 3554.
2. Норвегия – 3534.
3. Франция – 3478.
4. Германия – 3284.
5. Россия – 3061.
6. Беларусь – 2925.

Напомним, в зачёт Кубка наций входят индивидуальные и спринтерские гонки, а также все эстафеты.

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