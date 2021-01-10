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Сборные России сохранили позиции в Кубке наций после эстафет на этапе КМ в Оберхофе

Мужская и женская сборные России сохранили пятые места в Кубке наций после эстафетных гонок на пятом этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия).

Напомним, Ульяна Кайшева, Светлана Миронова, Александр Логинов и Эдуард Латыпов выиграли смешанную эстафету, прервав безмедальную серию сборной России из 43 гонок. Евгения Павлова и Матвей Елисеев стали девятыми в сингл-миксте.

Кубок наций. После десяти гонок

Мужчины

1. Норвегия – 3870.

2. Швеция – 3378.

3. Франция – 3350.

4. Германия – 3309.

5. Россия – 3115.

6. Австрия – 2876.

Женщины

1. Швеция – 3554.

2. Норвегия – 3534.

3. Франция – 3478.

4. Германия – 3284.

5. Россия – 3061.

6. Беларусь – 2925.

Напомним, в зачёт Кубка наций входят индивидуальные и спринтерские гонки, а также все эстафеты.