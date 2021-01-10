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Светлана Миронова объяснила, почему неудачно выступала на этапах КМ в декабре

Светлана Миронова объяснила, почему неудачно выступала на этапах КМ в декабре
Биатлон / Кубок мира 0
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Российская биатлонистка Светлана Миронова подтвердила, что её неудачное выступление на декабрьских этапах Кубка мира было связано с перенесённым коронавирусом.

«Да, действительно я болела COVID. Такие результаты больше связаны с тем, что у меня был пропуск почти в две недели полноценной подготовки. Это было вкатывание. Я стояла на лыжах десять дней, и дальше у меня получился такой двухнедельный отпуск, если так можно сказать.

Первые четыре дня я чувствовала сильное недомогание. У меня один день была температура, ломило тело. Но в целом да. Достаточно легко была перенесена эта болезнь, потому что не было никакого поражения лёгких, ничего такого.

Я понимала в любом случае, что сейчас нужно немного подождать, хоть я и расстраивалась. Но понимала, что нужно только время. Потому что это достаточно серьёзный пропуск. Плюс болезнь. Всегда нужно время, чтобы что-то восполнить», — приводит слова Мироновой сайт «Матч ТВ».

На пятом этапе Кубка мира в Оберхофе Миронова стала четвёртой в гонке преследования и идеально прошла свой этап в золотой смешанной эстафете сборной России.

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