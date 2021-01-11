Дмитрий Губерниев: золото в личной гонке не так бы звенело, как в эстафете

Известный комментатор биатлона Дмитрий Губерниев объяснил, почему сборной России было важно прервать безмедальную серию в гонках Кубка мира именно в эстафете.
На пятом этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия) Ульяна Кайшева, Светлана Миронова, Александр Логинов и Эдуард Латыпов стали победителями смешанной эстафеты. До этого российские биатлонисты не поднимались на подиум в гонках Кубка мира 43 гонки подряд.
«Эстафета для нас, россиян, имеет огромное значение. Эстафета — это больше, чем биатлон. Почему успех в эстафете ценится? Это успех команды, успех страны. Поэтому, конечно, такой огромный выхлоп. Если бы у нас было золото в личной гонке, то не так бы оно звенело, как в эстафете. Это олимпийский вид, это огромное счастье. Мы давно не были на пьедестале. Как говорил Олег Павлович Табаков артистам, которые испытывали трудности: «Если у вас был успех, запомните это ощущение первого успеха». Надо запомнить это ощущение успеха и идти дальше», — приводит слова Губерниева сайт «Матч ТВ».
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