Евгения Павлова: я не справилась, задохнулась. Извиняюсь перед Матвеем

Российская биатлонистка Евгения Павлова рассказала о проблемах с рукой, возникших у неё в «Рождественской гонке» и повлиявших на выступление в Оберхофе.

«На «Рождественской гонке» при передаче эстафеты в какой-то момент — я этот момент не помню — сильно ударила рукой о винтовку Матвея. Попало именно в сухожилие. На следующий день начала сильно болеть рука. Потом при нагрузке начала отекать, воспаляться. Там доктора не было. Я каталась с одной палкой. После нагрузки во время последней „стойки“ в пасьюте резко ударила боль. Я отвлеклась и тремя промазала. У меня спрашивали после гонки: «Побежишь ли ты? Не будет ли хуже?» В субботу именно в этом стоял вопрос.



Я руку тейпирую, мажу полностью, магнит делаю. Видимо, после спринта так тяжело было, потом ещё добавилось. Просто начало воспаляться. Мы начали ставить противовоспалительные, обезболили перед гонкой. Сейчас рука не беспокоила.



Почему не получилось точно отстрелять на „лёжке“? Не знаю. Не справилась. Здесь достаточно тяжёлая трасса. Может, эмоционально где-то загналась. Просто не справилась. Не могу где-то отговорки искать. Я выхожу работать. Почему нет? Да, не получилось. Мы же не роботы. Сегодня молодец, завтра может быть похуже. Кто-то из лидеров даже в пасьют не попадает. Это Оберхоф. Надо просто понять. Мы выходим бороться и боремся всегда до последнего», — цитирует Павлову сайт «Матч ТВ».



Павлова также оценила выступление в супермиксте на этапе Кубка мира в Оберхофе. Она в дуэте с Матвеем Елисеевым заняла девятое место.



«Тяжёлая гонка. Высокие скорости на подъёме и на спуске. Моя ошибка — я загналась. Просто начали сильный темп задавать. Я не справилась, задохнулась. Извиняюсь перед Матвеем. Это моя ошибка. Так нельзя делать», — сказала Евгения.