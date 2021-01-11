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Виктор Майгуров: я вряд ли допущу, чтобы кто-то тренировался отдельно, кроме Логинова

Виктор Майгуров: я вряд ли допущу, чтобы кто-то тренировался отдельно, кроме Логинова
Биатлон / Кубок мира 0

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров рассказал, как относится к самоподготовке спортсменов. По его словам, подобный подход допустим лишь для лидера мужской сборной России Александра Логинова.

«У меня нет претензий к старшим тренерам. Но меня не устраивает тот факт, что мужская команда тренировалась по разным планам, какие-то спортсмены работали индивидуально.

Кроме Логинова, я вряд ли допущу, чтобы кто-то ещё тренировался отдельно. Результаты не дают права отпускать в свободное плавание кого-то из спортсменов», — приводятся слова Майгурова на сайте телеканала «Матч ТВ».

28-летний Александр Логинов — чемпион мира 2020 года в спринтерской гонке, четырёхкратный чемпион Европы.

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