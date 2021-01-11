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Владимир Драчёв отреагировал на победу сборной России в смешанной эстафете в Оберхофе

Владимир Драчёв отреагировал на победу сборной России в смешанной эстафете в Оберхофе
Биатлон / Кубок мира 0

Бывший президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв поделился впечатлениями от победы сборной России в смешанной эстафете на пятом этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия). Первое место заняла команда в составе Ульяны Кайшевой, Светланы Мироновой, Александра Логинова и Эдуарда Латыпова

«Поздравляю нашу сборную с победой на этапе Кубка мира в Оберхофе! Смешанная эстафета — первое место! Молодцы», — написал Драчёв в своём «инстаграме».

Российская команда прервала безмедальную серию на Кубке мира, которая насчитывала 43 гонки. Второе место в смешанной эстафете заняла Норвегия (Ингрид Ландмарк Тандреволд, Марте Рёйселанд, Йоханнес Дале, Стурла Холм Легрейд). Тройку призёров замкнула Франция (Анаис Шевалье, Жюстин Бреза, Фабьен Клод, Кентен Фийон Майе).

Драматичный финиш смешанной эстафеты Оберхофа, в котором Россия одержала победу. Видео
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