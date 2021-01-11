Владимир Драчёв отреагировал на победу сборной России в смешанной эстафете в Оберхофе

Бывший президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв поделился впечатлениями от победы сборной России в смешанной эстафете на пятом этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия). Первое место заняла команда в составе Ульяны Кайшевой, Светланы Мироновой, Александра Логинова и Эдуарда Латыпова
«Поздравляю нашу сборную с победой на этапе Кубка мира в Оберхофе! Смешанная эстафета — первое место! Молодцы», — написал Драчёв в своём «инстаграме».
Российская команда прервала безмедальную серию на Кубке мира, которая насчитывала 43 гонки. Второе место в смешанной эстафете заняла Норвегия (Ингрид Ландмарк Тандреволд, Марте Рёйселанд, Йоханнес Дале, Стурла Холм Легрейд). Тройку призёров замкнула Франция (Анаис Шевалье, Жюстин Бреза, Фабьен Клод, Кентен Фийон Майе).
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