Дмитрий Васильев: почему Каминского делают старшим тренером?

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев рассказал о претензиях к тренерскому штабу сборной России по биатлону.
«В последнее время я постоянно занимаюсь критикой, но мне не нравится эта роль. Я всегда верю в лучшее. Просто мне так задают вопросы, что приходится отвечать на не самые приятные вещи. У меня есть вопросы к тренерскому штабу, которые я озвучивал неоднократно.
Прежде всего Каминский. Это человек, который впервые в жизни тренирует биатлонистов. Он всегда работал с лыжниками. Причём делают его старшим тренером, а не вторым. Почему? Старший же должен разрабатывать стратегию для спортсменов. Шашилов? Ему седьмой десяток. Он никогда в жизни не тренировал даже юношей.
Как минимум по этим причинам я считаю, что тренерский состав не самый лучший. Не отказываюсь от своих слов», — цитирует Васильева сайт «Матч ТВ».
Вчера, 10 января, сборная России прервала антирекордную безмедальную серию из 43 гонок. Российские биатлонисты выиграли смешанную эстафету на этапе Кубка мира в Оберхофе.
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