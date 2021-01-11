Польховский: Логинов сам сказал, что хочет бежать смешанную эстафету

Главный тренер сборной России по биатлону Валерий Польховский, который из-за карантина по причине коронавируса смотрел гонки пятого этапа Кубка мира в Оберхофе по телевизору, прокомментировал победу команды в смешанной эстафете. В гонке принимали участие Ульяна Кайшева, Светлана Миронова, Александр Логинов и Эдуард Латыпов.

Напомним, у Логинова накануне умер отец.

«Когда Саша приехал, мы встретились в аэропорту, он был довольно в грустном состоянии, его, конечно, можно понять. Но сейчас он потихонечку отходит, и сегодня он достойно отработал на своём этапе.

Был момент, что даже не хотели ставить его в эстафету, но Саша изъявил желание, сказал: «Я хочу бежать». После этого вопросов не было, мы его поставили на третий этап, на четвёртом был Латыпов, потому что нам нужно иметь не одного финишёра, как Логинов, а ещё кого-то. Была такая проба, и мы не ошиблись», — цитирует Польховского «Р-Спорт».