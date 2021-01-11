Майгуров не исключил совместных сборов российских биатлонистов и лыжников

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров допустил, что российские биатлонисты могут тренироваться вместе с лыжниками, причём не разово, а на постоянной основе.
«На первом этапе это будут консультативные совещания со специалистами. Совместные сборы с лыжниками возможны, но один вместе проведённый сбор ничего не даст. Мы рассматриваем все варианты, но нам сейчас нужны новые методики и техники», — цитирует Майгурова «Матч ТВ».
Президент добавил, что в настоящее время уже задумывается о подготовке сборной к Олимпиаде 2022 года в Пекине.
«Если честно, я уже меньше смотрю на результаты этого сезона и думаю о перспективе подготовки к Олимпийским играм 2022 года. Хотел бы обратиться к болельщикам и попросить, чтобы они набрались терпения. Мы не сидим сложа руки и думаем над этим, совещаемся, подтягиваем разных специалистов. Весной будет названа определённая модель подготовки сборной России», — подчеркнул он.
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