Майгуров не исключил совместных сборов российских биатлонистов и лыжников

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров допустил, что российские биатлонисты могут тренироваться вместе с лыжниками, причём не разово, а на постоянной основе.

«На первом этапе это будут консультативные совещания со специалистами. Совместные сборы с лыжниками возможны, но один вместе проведённый сбор ничего не даст. Мы рассматриваем все варианты, но нам сейчас нужны новые методики и техники», — цитирует Майгурова «Матч ТВ».

Президент добавил, что в настоящее время уже задумывается о подготовке сборной к Олимпиаде 2022 года в Пекине.

«Если честно, я уже меньше смотрю на результаты этого сезона и думаю о перспективе подготовки к Олимпийским играм 2022 года. Хотел бы обратиться к болельщикам и попросить, чтобы они набрались терпения. Мы не сидим сложа руки и думаем над этим, совещаемся, подтягиваем разных специалистов. Весной будет названа определённая модель подготовки сборной России», — подчеркнул он.