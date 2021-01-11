Йоханнес Бё: французы провели идеальную гонку, шансов на победу у нас не было

Действующий обладатель «Большого хрустального глобуса», лидер общего зачёта Кубка мира норвежский биатлонист Йоханнес Бё прокомментировал выступление в супермиксте на этапе в Оберхофе. Он в дуэте с Тириль Экхофф занял третье место.

«Последний круг был отличным! Со стадиона я вышел с двумя соперниками, но сумел оторваться от них и почти догнал шведов. Если бы я использовал меньше дополнительных патронов, смог бы бороться с Себастьяном на финише. Французы провели идеальную гонку, так что шансов на победу у нас не было», — цитирует Бё Biathlon.com.ua.

Победителем гонки стала сборная Франции. Второй результат продемонстрировала команда Швеции. Сборная России в составе Евгении Павловой и Матвея Елисеева финишировала девятой.