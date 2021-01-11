Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Биатлон / Новости /

Тренер сборной России прокомментировал победу в смешанной эстафете в Оберхофе

Тренер сборной России прокомментировал победу в смешанной эстафете в Оберхофе
Биатлон / Кубок мира 0

Старший тренер женской сборной России по биатлону Михаил Шашилов прокомментировал победу национальной команды в смешанной эстафете на этапе Кубка мира в Оберхофе. За сборную России выступили Ульяна Кайшева, Светлана Миронова, Александр Логинов и Эдуард Латыпов.

«Состояние Кайшевой отличное, она ещё способна прибавлять. Миронова? То, что она делала в эстафете, не удивление для меня. Она умела стрелять, просто нужно реализовывать. Она на 85% раскрыта, ещё много чего можно делать.

Спасибо всем, кто верил, доверял и радовался. Тем, кто не верил, спасибо, что не мешали», — приводятся слова Шашилова на сайте телеканала «Матч ТВ».

Напомним, победой в смешанной эстафете сборная России прервала безмедальную серию на этапах Кубка мира, которая продлилась 43 гонки.

Каминский объяснил, почему Латыпова поставили на последний этап смешанной эстафеты
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021