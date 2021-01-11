Тренер сборной России прокомментировал победу в смешанной эстафете в Оберхофе

Старший тренер женской сборной России по биатлону Михаил Шашилов прокомментировал победу национальной команды в смешанной эстафете на этапе Кубка мира в Оберхофе. За сборную России выступили Ульяна Кайшева, Светлана Миронова, Александр Логинов и Эдуард Латыпов.
«Состояние Кайшевой отличное, она ещё способна прибавлять. Миронова? То, что она делала в эстафете, не удивление для меня. Она умела стрелять, просто нужно реализовывать. Она на 85% раскрыта, ещё много чего можно делать.
Спасибо всем, кто верил, доверял и радовался. Тем, кто не верил, спасибо, что не мешали», — приводятся слова Шашилова на сайте телеканала «Матч ТВ».
Напомним, победой в смешанной эстафете сборная России прервала безмедальную серию на этапах Кубка мира, которая продлилась 43 гонки.
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