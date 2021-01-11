Дмитрий Ярошенко — о победе России в смешанной эстафете: Латыпову — пять с плюсом

Двукратный чемпион мира Дмитрий Ярошенко прокомментировал победу сборной России в смешанной эстафете на этапе Кубка мира в Оберхофе. Первое место заняла команда в составе Ульяны Кайшевой, Светланы Мироновой, Александра Логинова и Эдуарда Латыпова.

«Эмоции после этой победы у меня самые позитивные. Самое важное, что сейчас среди наших соперников бежали практически все сильнейшие спортсмены. За исключением, может быть, одного-двух. И это в определённой степени иллюстрирует ту борьбу, которая должна быть на чемпионате мира. Очень радует, что Эдуард Латыпов справился со своим непростым этапом, где понадобилось два дополнительных выстрела. Думаю, что это придаст ему в дальнейшем уверенности. Это даёт понимание того, что не боги горшки обжигают. Вообще сборная Россия в целом проявила себя очень здорово. Это была убедительная, безоговорочная победа нашей четвёрки.



Миронова, безусловно, молодец, но та же Ульяна Кайшева очень грамотно разложилась по дистанции. Да, она не стала бросаться, потому что, может быть, чувствовала, что не настолько хороша к тому, чтобы держать такой темп. Тем более что мы видели, что тот человек, который задал этот темп, совершил серьёзную ошибку: Алимбекова ушла на штрафной круг. Здесь надо понимать, что темп был реально слишком высокий, тем более в Оберхофе сложная, очень коварная трасса, и рельеф здесь тяжёлый. То, что Ульяна на последнем круге выиграла пять секунд у лидера — уходила 35 секунд, а стало 30, — говорит о том, что она грамотно разложилась. Это думающая спортсменка.

Понятно, что отставание 30 секунд, это три дополнительных патрона. Но надо учитывать, что лидер стрелял без штрафа — вот вам и три дополнительных выстрела. Если бы не они, Ульяна была бы в числе лидеров. В эстафете один спортсмен никогда не делает победу. Так что все большие молодцы. Разные бывают эстафеты по накалу, но здесь, я считаю, очень большая заслуга Латыпова в том, что он выдержал. Бежать с победителем субботнего пасьюта и Арндом Пайффером, который накануне пробился с 47-го места в десятку и выиграть борьбу, — это дорогого стоит. Думаю, что в психологическом плане он очень здорово справился. Он же ещё и на финише справился. Он бы мог и третьим местом довольствоваться. В этом случае и он бы был молодец, и сборная в целом. Но он боролся за максимальный результат, человек полностью справился. Так что, моё мнение, все молодцы, но Латыпову — пять с плюсом", — цитирует Ярошенко сайт «Матч ТВ».