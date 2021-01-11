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Светлана Миронова опубликовала пост после победы в смешанной эстафете в Оберхофе

Светлана Миронова опубликовала пост после победы в смешанной эстафете в Оберхофе
Биатлон / Кубок мира 0
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Российская биатлонистка Светлана Миронова опубликовала пост в своём «инстаграме» после победы в смешанной эстафете на этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия). В составе сборной России также выступили Ульяна Кайшева, Александр Логинов и Эдуард Латыпов.

«Благодарю команду за победу! Благодарю болельщиков за поддержку и веру в нас! Благодарю тренеров, специалистов и сервис-бригаду за отличную работу! Мы сделали это вместе», — написала Миронова.

Пост доступен в «инстаграме» Светланы Мироновой.

Российская команда прервала безмедальную серию на Кубке мира, которая насчитывала 43 гонки. Второе место в смешанной эстафете заняла сборная Норвегии (Ингрид Ландмарк Тандреволд, Марте Рёйселанд, Йоханнес Дале, Стурла Холм Легрейд). Тройку призёров замкнула команда Франции (Анаис Шевалье, Жюстин Бреза, Фабьен Клод, Кентен Фийон Майе).

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