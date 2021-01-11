Привалов — о выступлении Павловой в супермиксте: это урок для Шашилова

Двукратный призёр Олимпийских игр, заслуженный тренер СССР по биатлону Александр Привалов поделился впечатлениями от победы сборной России в смешанной эстафете на этапе Кубка мира в Оберхофе.

«Латыпов пока лучше всех приспособился к методике Каминского. Он прошёл полноценные сборы с командой и показывает очень хорошую лыжную подготовку. Думаю, Эдуард может удивить нас на чемпионате мира. Лидерам нашей сборной — Логинову и Елисееву — тоже бы стоило поработать с Каминским. Большим лыжным тренером. Не очень понятно, почему они вновь решили сделать ставку на самоподготовку. Особенно это касается Елисеева, для которого и прошлый сезон не сказать, что был прорывным», — приводят слова Привалова «Известия».

Привалов также оценил выступление россиян Евгении Павловой и Матвея Елисеева в супермиксте. Они заняли девятое место.

«Напрашивалась ротация. Павлова так наелась в гонке преследования, что ждать от неё какого-то сильного результата на следующий день не приходилось. Это урок для Шашилова. Напрашивалось дать шанс Кайшевой, которая неплохо выглядела в эстафете в нынешнем сезоне. Или кому-то из молодых спортсменок», — сказал Привалов.