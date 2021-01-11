Эдуард Латыпов рассказал, какие клички ему стали давать после победной смешанной эстафеты

Российский биатлонист Эдуард Латыпов рассказал, какие прозвища ему стали давать после победы сборной России в смешанной эстафете на пятом этапе Кубка мира в Оберхофе.

«Много чего. Все по-разному называют. Кто-то «буйвол» написал, кто-то — «зверь», та же «машина». Сообщений много. Накануне такого не было», — цитирует Латыпова «Матч ТВ».

Он добавил, что нечто подобное уже было раньше, но не на высшем уровне.

«Да, когда выигрывал на юниорском чемпионате мира. Был ажиотаж в сообщениях, когда мы в том году в эстафете выиграли чемпионат Европы. Все радуются, поздравляют», — сказал Эдуард.

По словам Латыпова, у него резко выросло число подписчиков в соцсетях.

«Не считал, но достаточно много. Резко. Может, даже в два раза больше стало. Наверное, сказывается выходной день. Все были у экранов телевизора, смотрели. Думаю, что гонку посмотрело большое количество людей», — рассказал спортсмен.