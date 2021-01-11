Михаил Шашилов: давайте считать, что Гербулова включила девочку

Старший тренер женской сборной России Михаил Шашилов прокомментировал ситуацию с биатлонисткой Натальей Гербуловой. Она дебютировала на пятом этапе Кубка мира в спринте, но не сумела отобраться в гонку преследования. 9 января Шашилов сказал, что Наталья просит отправить её на Кубок IBU.

«Уедет ли Гербулова в резерв? Кто сказал? Она сама? Давайте считать, что спортсменка включила девочку, это бывает. Решения по ней не принималось.



Я перед спринтом говорил: если она попадёт в пасьют – уже хорошо. Могу только повторить: Кубок мира – особый уровень соревнований, здесь другой менталитет, люди бьются за каждое место, за каждую секунду. А не так, что можно где-то передохнуть. Нет, здесь высморкаться нельзя. Некогда сопли вытирать – надо просто пахать (в оригинале использовано более грубое слово. — Прим. «Чемпионата»). Когда это все поймут, тогда и будут результаты», — приводит слова Шашилова Sports.ru.