Гурьев: биатлонисты видят, как наши лыжники всех обыгрывают. И думают — чем мы хуже?

Бывший тренер женской сборной России по биатлону Леонид Гурьев прокомментировал победу национальной команды в смешанной эстафете на пятом этапе Кубка мира в Оберхофе. За сборную России выступили Ульяна Кайшева, Светлана Миронова, Александр Логинов и Эдуард Латыпов.

«Я думаю, что когда под Новый год Матвей Елисеев и Евгения Павлова выиграли «Рождественскую гонку», то спал психологический груз у всей сборной России. Барьер был преодолён. Тем более там бежали почти все сильнейшие, а наши ребята показали, что с ними можно бороться и обыгрывать.

Опять же, биатлонисты видят, как наши лыжники на «Тур де Ски» всех обыгрывают. И думают: чем мы хуже?» — приводит слова Леонида Гурьева издание «Тюменская арена».