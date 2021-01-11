Губерниев: Латыпов уже не мальчик, пора расцветать

Известный биатлонный комментатор Дмитрий Губерниев высказал своё мнение о финишёре сборной России в смешанной эстафете на пятом этапе Кубка мира в Оберхофе Эдуарде Латыпове. 26-летний россиянин на финишной прямой вырвал победу у норвежца Стурлы Холма Легрейда.

«Что касается Латыпова, то он наконец-то начал оправдывать многочисленные авансы, которые ему выдавали. Я, кстати, отнюдь не лукавил, когда перед последней стрельбой говорил, что она может сделать из него героя и будущего чемпиона. С другой стороны, он мог этой стрельбой свою карьеру и похоронить, потому что иногда после таких поражений люди не могут отойти на протяжении нескольких лет. Эдик уже не мальчик, пора расцветать. В циклических видах и в 30 лет люди расцветают. Посмотрите на ту же Рёйселанд. Когда ей было 25, она была довольно скромной девушкой, а в 30 лет разрывает», — написал Губерниев в своей рубрике на «Чемпионате». Полностью текст статьи будет опубликован позднее.