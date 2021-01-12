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«Петрович, сожрём вместе». Губерниев отреагировал на пост Драчёва про ботинок

Бывший президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв отреагировал на долгожданный успех сборной России в Кубке мира. Команда прервала антирекордную серию из 43 гонок без медалей. Комментатор Дмитрий Губерниев ранее пообещал съесть ботинок, если российские биатлонисты не завоюют медаль на протяжении 50 гонок кряду.

Драчёв разместил в своём «инстаграме» плакат с изображением Губерниева и ботинка и написал: «Всего 6 гонок нам не хватило до незабываемого шоу в прямом эфире».

Пост доступен в «инстаграме» Владимира Драчёва

Дмитрий в комментарии ответил: «Петрович, сожрём вместе». Драчёв отреагировал следующим образом: «Нет, нет! Ботинок съедим вместе, но я приготовил шоколадный микрофон. Это за нашу победу!»

На этапе в Оберхофе сборная России выиграла смешанную эстафету.