Кристиансен рассказал, что ему нужно для попадания в состав сборной Норвегии на ЧМ-2021

Норвежский биатлонист Ветле Шоста Кристиансен оценил свои шансы на попадание в состав команды на чемпионат мира, который пройдёт в Поклюке с 10 по 21 февраля.

«Уровень других членов команды сейчас выше, особенно у Легрейда и Дале, которые здорово показывают себя в Оберхофе. Тарьей Бё также дважды попал на подиум. Очевидно, что они будут впереди меня в этой очереди.

Мне точно нужно будет попасть на подиум на шестом этапе и гарантированно выиграть гонку в Антхольце. Шансы — 0,5 %. Это честно. Мои шансы не так велики. Другие выигрывали гонки и занимали призовые места. Никто не хочет занимать четвёртые места в Кубке мира. Но я никогда не сдаюсь.



Если я всё же не попаду в состав, так как был недостаточно хорош, это будет справедливо. Я без проблем это приму. Хуже было бы, если бы я считал, что ко мне относятся несправедливо. Спорт высших достижений всегда жесток. Перед Рождеством я выступал здорово, но потом всё пошло не так. Теперь буду стараться изо всех сил", — цитирует Кристиансена NRK.