Губерниев дал прогноз по медалям сборной России на шестой этап Кубка мира по биатлону

Известный комментатор Дмитрий Губерниев рассказал об ожиданиях от шестого этапа Кубка мира по биатлону, который пройдёт в Оберхофе в ближайшие выходные.
«В эстафете у нас больше шансов, чем в личных. Но хочу сказать, что команда будет выглядеть лучше на этой неделе, в том числе и в личных гонках. Я вообще жду подиума: одну медаль в эстафете и одну в личных.
У нас больше шансов в гонках, где четыре рубежа, поэтому нужно сначала попасть в масс-старт. Но у нас могут хорошо выступить: Миронова, Логинов, почему бы и нет, Елисеев и Латыпов. Посмотрим, как будет состояние у Казакевич и Павловой.
Отдельно скажу о Латыпове: подобный финиш, безусловно, принесёт ему уверенности. Он вообще будет не похож на себя. Будем бороться!» — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
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