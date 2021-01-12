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Самуэльссон: Большунову следует сменить вид спорта, добро пожаловать в биатлон

Самуэльссон: Большунову следует сменить вид спорта, добро пожаловать в биатлон
Биатлон / Кубок мира 0

Шведский биатлонист Себастиан Самуэльссон поделился мнением о потенциальном переходе российского лыжника Александра Большунова, который в минувшие выходные во второй раз подряд выиграл престижную многодневку «Тур де Ски», в биатлон.

«Добро пожаловать. Это было бы здорово. Я действительно думаю, что ему следует сменить вид спорта», — приводит слова Самуэльссона Expressen.

Александр Большунов во второй раз подряд стал победителем «Тур де Ски» и выиграл лыжную многодневку с наибольшим в истории преимуществом. В итоговом зачёте «Тур де Ски» отрыв Большунова от занявшего второе место француза Мориса Манифика составил 3 минуты 23,9 секунды.

Ранее отец Александра, Александр Большунов — старший, рассказал, почему сын не стал биатлонистом.

Панжинский предположил, что Губерниев попробует переманить Большунова в биатлон
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