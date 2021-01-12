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«Не думаю, что это продлится долго». Самуэльссон — об успехах норвежских биатлонистов

«Не думаю, что это продлится долго». Самуэльссон — об успехах норвежских биатлонистов
Биатлон / ЧМ по биатлону 0
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Шведский биатлонист Себастиан Самуэльссон поделился своим мнением об успешном выступлении норвежских биатлонистов.

«Они фантастически хорошо выступили, особенно в Хохфильцене и Оберхофе. Это действительно впечатляет, но я не думаю, что это продлится слишком долго. Определённо конкуренция за призовые места обострится, особенно на чемпионате мира. Там, я думаю, всё будет иначе», — приводит слова Самуэльссона Expressen.

Напомним, чемпионат мира по биатлону 2021 года будет проходить в Поклюке (Словения) с 11 по 21 февраля.

10 января российские биатлонисты впервые за 43 гонки сумели завоевать медали на этапах Кубка мира. Сборная Россия в составе Ульяны Кайшевой, Светланы Мироновой, Александра Логинова и Эдуарда Латыпова выиграла смешанную эстафету в Оберхофе (Германия). Ранее спортивный комментатор Дмитрий Губерниев пообещал съесть собственный ботинок, если серия неудач биатлонистов достигнет 50 гонок.

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