Михаил Шашилов назвал главную проблему внутри женской сборной России по биатлону

Старший тренер женской сборной России по биатлону Михаил Шашилов рассказал, что, по его мнению, является главной проблемой внутри национальной команды.
«Откровенно скажу: после стольких лет сотрудничества со спортсменками в качестве личного наставника тяжело даётся перестройка на работу с командой. Своих ведь воспитываешь иначе: возишься с ними, как с детьми. Можешь прикрикнуть, где нужно, и знаешь, что на тебя не обидятся, поскольку делаем общее дело. В сборной же постоянно себя контролируешь, поскольку никогда не знаешь, какой окажется реакция на те или иные слова и какими последствиями обернётся та или иная ситуация. Иногда даже кажется, что мы люди из разных миров.
Для меня, например, абсолютно нормально купить спортсменке цветы, придумать какие-то подарочки-безделушки на Новый год. Все мои девчонки давно привыкли к этому. А здесь вдруг увидел абсолютное непонимание. Типа: он нам новогодние подарки зачем-то принёс, мы теперь что — обязаны ему, получается?
Даже не представляете, как такие мелочи могут выбивать из колеи. Но они — достаточно распространённое явление. Люди во всём видят подвох или пытаются просчитать собственную выгоду, в то время как нормальные человеческие отношения куда-то безвозвратно уходят.
Хорошо помню времена, когда даже самые великие тренеры ещё советских времён в самых разных видах спорта ставили во главу угла понятие «команда». Был тогда совсем мальчишкой, но разговоры на эту тему запомнил хорошо. Команда — это прежде всего способность сесть всем за один стол и что угодно обсудить, как в семье. Протянуть руку, когда плохо, поздравить, когда есть повод. А не думать о том, чем и кому ты в этой команде обязан. Поэтому и говорю, что человеческие отношения внутри сборной — главная для меня проблема», — приводит слова Шашилова «RT на русском».
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