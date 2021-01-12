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Норвежец Стурла Холм Легрейд сообщил, что мог выступать за сборную Швеции

Норвежец Стурла Холм Легрейд сообщил, что мог выступать за сборную Швеции
Биатлон / Кубок мира 0
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Норвежский биатлонист Стурла Холм Легрейд сообщил, что в 2019 году его приглашали выступать за национальную команду Швеции.

«Я сообщил одному парню из компании Madshus, которая поставляет мне лыжи, что мой отец — швед. Он рассказал об этом Андерсу Бистрему, который тогда был менеджером сборной Швеции.

В декабре 2019 года Андерс позвонил мне и поинтересовался, есть ли у меня двойное гражданство и хотел бы я выступать за Швецию. Мне оставалось лишь ответить, что я норвежец и поблагодарить за проявленный интерес. Было круто, что за мной следили даже до того, как я добился больших успехов.

Если бы я много сезонов не попадал на Кубок мира, то мог бы подумать: «Выступая за Швецию, я бы получил свой шанс давным-давно». Если бы я поставил такую цель, это могло бы стать моим входным билетом», — приводит слова Легрейда TV2.

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