«Это совершенно другой менталитет». Шашилов — о подходе норвежских биатлонистов

Старший тренер женской сборной России по биатлону Михаил Шашилов рассказал, что именно ему бросилось в глаза в подходе норвежских биатлонистов.



«Почему я сказал, что нужно учиться у норвежцев, за что зацепился мой взгляд? За чёткость работы тренеров в связке со спортсменом. Это совершенно другой менталитет, партнёрский: люди выходят на старт, бьются за каждую секунду, каждый метр, независимо от того, на каком месте человек располагается в той или иной гонке. Идёт ежеминутное сотрудничество — этот контакт сразу бросается в глаза», — приводит слова Шашилова «RT на русском».



Ранее Михаил объяснил, что, по его мнению, является главной проблемой внутри национальной команды. Специалист считает, что изменение человеческих отношений внутри сборной — ключевая задача, которую следует решить в коллективе.

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