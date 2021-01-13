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Тренер сборной России — о биатлонистах: у нас есть проблема русского Ивана-дурака

Тренер сборной России — о биатлонистах: у нас есть проблема русского Ивана-дурака
Биатлон / Кубок мира 0
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Старший тренер женской сборной России по биатлону Михаил Шашилов поделился мнением об ответственности за результат, которую должны нести спортсмены.

«Времена, когда спортсмен был обязан безоговорочно верить тренеру, давно ушли в прошлое. Сейчас каждый атлет должен сам понимать, что и зачем делает. Но на практике зачастую происходит совсем иное.

Человек, который готовился индивидуально, приезжает на Кубок мира. Спрашиваешь, есть ли у него план подготовки, и слышишь в ответ: сейчас позвоню тренеру, спрошу. Так что некая проблема русского Ивана-дурака, лежащего на печи, у нас просматривается.

Когда человек хочет и принцессу в жены, и полцарства в придачу, но ему в голову не приходит, что ради этого хорошо бы сначала с печи слезть. Задуматься, например: если приезжаем на стадион в день гонки за 15 минут до начала пристрелки и видим, что остальные сборные прибыли раньше и уже вовсю разминаются, то зачем-то они это делают? А ведь из мелочей, по крупицам складывается большой результат», — приводит слова специалиста «RT на русском».

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