Тренер сборной России — о биатлонистах: у нас есть проблема русского Ивана-дурака

Старший тренер женской сборной России по биатлону Михаил Шашилов поделился мнением об ответственности за результат, которую должны нести спортсмены.
«Времена, когда спортсмен был обязан безоговорочно верить тренеру, давно ушли в прошлое. Сейчас каждый атлет должен сам понимать, что и зачем делает. Но на практике зачастую происходит совсем иное.
Человек, который готовился индивидуально, приезжает на Кубок мира. Спрашиваешь, есть ли у него план подготовки, и слышишь в ответ: сейчас позвоню тренеру, спрошу. Так что некая проблема русского Ивана-дурака, лежащего на печи, у нас просматривается.
Когда человек хочет и принцессу в жены, и полцарства в придачу, но ему в голову не приходит, что ради этого хорошо бы сначала с печи слезть. Задуматься, например: если приезжаем на стадион в день гонки за 15 минут до начала пристрелки и видим, что остальные сборные прибыли раньше и уже вовсю разминаются, то зачем-то они это делают? А ведь из мелочей, по крупицам складывается большой результат», — приводит слова специалиста «RT на русском».
- 13 января 2021
-
12:17
-
12:00
-
11:45
-
11:21
-
10:11
-
09:59
-
01:04
-
00:29
- 12 января 2021
-
23:50
-
22:17
-
21:52
-
21:24
-
20:41
-
19:53
-
18:52
-
17:35
-
17:21
-
17:14
-
15:54
-
15:48
-
15:00
-
14:48
-
14:31
-
14:21
-
14:09
-
13:07
-
11:01
-
10:29
-
10:25
-
09:32
-
09:19
-
09:09
-
09:00
- 11 января 2021
-
22:30
-
21:49