Касперович: Логинов постоянно находится под каким-то сильным гнётом. Мне жаль его

Александр Касперович, личный тренер чемпиона мира по биатлону Александра Логинова, прокомментировал последние события в жизни подопечного. Напомним, накануне пятого этапа Кубка мира в Оберхофе у Логинова умер отец.

«Ситуация очень сложная. Кажется, что он постоянно находится под каким-то сильным гнётом. Мне по-человечески его жаль, ведь всё это я пропускаю через себя. Мне очень больно. Я иногда ночами не сплю, не хочу его лишний раз беспокоить и думаю, что можно предпринять. Но мы соберёмся в любом случае и сделаем всё, чтобы на чемпионате мира выступить хорошо.

Сашка выдержал весь этот стресс, но, конечно, трагедия не могла на нём не отразиться. Меня не было в Оберхофе, но я читал интервью Польховского, где он отметил, что Саша был хмурый в аэропорту. Конечно, меня беспокоило его состояние, если оно настолько бросалось в глаза», — цитирует Касперовича News.ru.