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Стрельцов — о промахе в спринте: задержал последний выстрел и появился мандраж

Стрельцов — о промахе в спринте: задержал последний выстрел и появился мандраж
Биатлон / Кубок мира 0
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Российский биатлонист Кирилл Стрельцов прокомментировал выступление в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия). Допустив один промах на двух огневых рубежах, он показал 30-е время.

«Есть разочарование только по поводу последнего выстрела. Надо было его дорабатывать, но не знаю, что случилось. Я его задержал, появился какой-то мандраж, и в итоге промазал.

Сделал выводы после своего первого спринта. Наверное, тогда быстро разогнался. Сегодня начал поспокойнее, чтобы были силы на последний отрезок. И силы были, и на финише не так устал. Может, уже чуть самочувствие получше, чтобы бороться.

Разговоров о моём выступлении в эстафете не велось. Конечно, было бы здорово попробовать пробежать первую эстафету, посмотреть, каково это», — сказал Стрельцов в эфире «Матч ТВ».

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