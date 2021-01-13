Стрельцов — о промахе в спринте: задержал последний выстрел и появился мандраж

Российский биатлонист Кирилл Стрельцов прокомментировал выступление в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия). Допустив один промах на двух огневых рубежах, он показал 30-е время.



«Есть разочарование только по поводу последнего выстрела. Надо было его дорабатывать, но не знаю, что случилось. Я его задержал, появился какой-то мандраж, и в итоге промазал.



Сделал выводы после своего первого спринта. Наверное, тогда быстро разогнался. Сегодня начал поспокойнее, чтобы были силы на последний отрезок. И силы были, и на финише не так устал. Может, уже чуть самочувствие получше, чтобы бороться.



Разговоров о моём выступлении в эстафете не велось. Конечно, было бы здорово попробовать пробежать первую эстафету, посмотреть, каково это», — сказал Стрельцов в эфире «Матч ТВ».