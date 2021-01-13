Стрельцов — о промахе в спринте: задержал последний выстрел и появился мандраж

Российский биатлонист Кирилл Стрельцов прокомментировал выступление в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия). Допустив один промах на двух огневых рубежах, он показал 30-е время.
«Есть разочарование только по поводу последнего выстрела. Надо было его дорабатывать, но не знаю, что случилось. Я его задержал, появился какой-то мандраж, и в итоге промазал.
Сделал выводы после своего первого спринта. Наверное, тогда быстро разогнался. Сегодня начал поспокойнее, чтобы были силы на последний отрезок. И силы были, и на финише не так устал. Может, уже чуть самочувствие получше, чтобы бороться.
Разговоров о моём выступлении в эстафете не велось. Конечно, было бы здорово попробовать пробежать первую эстафету, посмотреть, каково это», — сказал Стрельцов в эфире «Матч ТВ».
- 13 января 2021
-
18:33
-
18:32
-
18:29
-
18:17
-
18:16
-
18:12
-
18:06
-
17:57
-
17:43
-
17:21
-
15:41
-
13:16
-
12:17
-
12:00
-
11:45
-
11:21
-
10:11
-
09:59
-
01:04
-
00:29
- 12 января 2021
-
23:50
-
22:17
-
21:52
-
21:24
-
20:41
-
19:53
-
18:52
-
17:35
-
17:21
-
17:14
-
15:54
-
15:48
-
15:00
-
14:48
-
14:31