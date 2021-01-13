Елисеев и Латыпов ходом отстали от Й. Бё в спринте на этапе КМ в Оберхофе на 49 секунд

Самым быстрым на лыжне в спринтерской гонке на 10 км, которая открыла шестой этап Кубка мира в Оберхофе (Германия), стал норвежец Йоханнес Бё. Четыре секунды уступил ему итальянец Лукас Хофер, который допустил два промаха и финишировал восьмым. Третьим по скорости стал швед Мартин Понсилуома. На лыжне он отстал от Бё-младшего на 8,4 секунды, но из-за двух промахов стал только девятым.

Лучший ход по лыжне из россиян показал Матвей Елисеев, отставший от победителя на 48,8 секунд. В гонке Матвей с безупречной стрельбой замкнул топ-10. 0,2 секунды ходом уступил Елисееву Эдуард Латыпов, с одним промахом финишировавший 15-м.

Игорь Малиновский, дебютировавший в Кубке мира в этом сезоне, показал 95-й ход, отстав от Йоханнеса Бё на 3.17,9.