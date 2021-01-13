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Й. Бё упрочил лидерство в общем зачёте Кубка мира, Логинов — 17-й

Й. Бё упрочил лидерство в общем зачёте Кубка мира, Логинов — 17-й
Биатлон / Кубок мира 0
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Норвежский биатлонист Йоханнес Бё упрочил лидерство в общем зачёте Кубка мира, став победителем спринтерской гонки на 10 км, которая открыла шестой этап Кубка мира в Оберхофе (Германия). Вторым по-прежнему идёт его соотечественник Стурла Холм Легрейд, финишировавший вторым в спринте. Третий — норвежец Йоханнес Дале.

Лучший из россиян Александр Логинов, ставший только 21-м в спринте, занимает 17-е место в общем зачёте Кубка мира.

Биатлон. Кубок мира. Общий зачёт
Мужчины. После 11 гонок

1. Йоханнес Бё (Норвегия) – 582.
2. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) – 535.
3. Йоханнес Дале (Норвегия) – 474.
4. Тарьей Бё (Норвегия) – 451.
5. Себастиан Самуэльссон (Швеция) – 426.
6. Эмильен Жаклен (Франция) – 406…
17. Александр Логинов (Россия) – 265…
20. Матвей Елисеев (Россия) – 222.
22. Эдуард Латыпов (Россия) – 192.

Статистика Кубка мира
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