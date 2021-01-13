Й. Бё упрочил лидерство в общем зачёте Кубка мира, Логинов — 17-й

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё упрочил лидерство в общем зачёте Кубка мира, став победителем спринтерской гонки на 10 км, которая открыла шестой этап Кубка мира в Оберхофе (Германия). Вторым по-прежнему идёт его соотечественник Стурла Холм Легрейд, финишировавший вторым в спринте. Третий — норвежец Йоханнес Дале.



Лучший из россиян Александр Логинов, ставший только 21-м в спринте, занимает 17-е место в общем зачёте Кубка мира.



Биатлон. Кубок мира. Общий зачёт

Мужчины. После 11 гонок



1. Йоханнес Бё (Норвегия) – 582.

2. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) – 535.

3. Йоханнес Дале (Норвегия) – 474.

4. Тарьей Бё (Норвегия) – 451.

5. Себастиан Самуэльссон (Швеция) – 426.

6. Эмильен Жаклен (Франция) – 406…

17. Александр Логинов (Россия) – 265…

20. Матвей Елисеев (Россия) – 222.

22. Эдуард Латыпов (Россия) – 192.

Четвёртым будешь? В мужской биатлонной эстафете за сборную России выступит дебютант? Места Елисеева, Логинова и Латыпова в эстафете не вызывают сомнений. А кто же дополнит квартет?