Экс-тренер сборной Хованцев подвёл итоги спринтерской гонки на этапе Кубка мира в Оберхофе

Бывший старший тренер сборной России Анатолий Хованцев прокомментировал выступление национальной команды в спринтерской гонке шестого этапа Кубка мира в Оберхофе.



«Хотелось бы, чтобы ребята были поближе. Елисееву не хватило акклиматизации, стрелял он здорово. 10-е место — рабочий и нормальный результат. Логинов имеет большой опыт в соревнованиях Оберхофе. Он приехал из дома, естественно, ждать успехов, как победа на Кубке мира два года назад, сложно. Тогда мы готовились, были на высоте, был нормальный сбор. Но это вопрос больше к тренерам. Допустим, надо ли было тому же Елисееву ехать на „Рождественскую гонку“? Или лучше было бы готовиться к этапу?



Латыпов завис на последнем круге, скорость начала падать. Это вопрос его состояния. Меня порадовал Стрельцов. Скорее всего, его не будет на стартах. Но я бы рассматривал Елисеева на эстафету.



Что касается Малиновского, то мы пробовали его несколько раз. Ему надо найти сбалансированную систему подготовки, чтобы он мог нагружаться и восстанавливаться. Пока это не получается», — сказал Хованцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Й. Бё выиграл спринт на этапе Кубка мира в Оберхофе, Елисеев — десятый