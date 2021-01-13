Норвежские биатлонисты лидируют в Кубке наций, россияне — пятые

Мужская сборная России по биатлону сохранила за собой пятое место в Кубке наций после спринтерской гонки на шестом этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия). Лидируют по-прежнему норвежцы, вторыми идут шведы. Немецкие биатлонисты в борьбе за третье место на 4 очка опередили французов и обошли их в рейтинге.

Напомним, норвежцы Йоханнес Бё и Стурла Холм Легрейд заняли первое и второе места в спринте, а бронзовым призёром стал немец Арнд Пайффер. Лучший из россиян Матвей Елисеев замкнул топ-10.



Напомним, в зачёт Кубка наций входят индивидуальные и спринтерские гонки, а также все эстафеты. По итогам Кубка наций определяется, сколько спортсменов страны могут выйти на старт личных гонок в следующем сезоне.



Биатлон. Кубок наций. После 11 гонок

Мужчины



1. Норвегия – 4324.

2. Швеция – 3751.

3. Германия – 3730.

4. Франция – 3726.

5. Россия – 3492.

6. Австрия – 3207.