Норвежские биатлонисты лидируют в Кубке наций, россияне — пятые

Мужская сборная России по биатлону сохранила за собой пятое место в Кубке наций после спринтерской гонки на шестом этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия). Лидируют по-прежнему норвежцы, вторыми идут шведы. Немецкие биатлонисты в борьбе за третье место на 4 очка опередили французов и обошли их в рейтинге.
Напомним, норвежцы Йоханнес Бё и Стурла Холм Легрейд заняли первое и второе места в спринте, а бронзовым призёром стал немец Арнд Пайффер. Лучший из россиян Матвей Елисеев замкнул топ-10.
Напомним, в зачёт Кубка наций входят индивидуальные и спринтерские гонки, а также все эстафеты. По итогам Кубка наций определяется, сколько спортсменов страны могут выйти на старт личных гонок в следующем сезоне.
Биатлон. Кубок наций. После 11 гонок
Мужчины
1. Норвегия – 4324.
2. Швеция – 3751.
3. Германия – 3730.
4. Франция – 3726.
5. Россия – 3492.
6. Австрия – 3207.
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